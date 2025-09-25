El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, abordó en La Prueba de ADN los reiterados problemas registrados en el Metro de Santiago, marcados por fallas técnicas y la presencia de personas en las vías.

El secretario de Estado advirtió que estos casos han aumentado en los últimos meses: “Este mes de julio, agosto, septiembre hemos visto un aumento que es terriblemente normal en esta época del año, pero que estaba por encima de lo que tuvimos el año pasado”.

Muñoz llamó a tratar el tema con cautela, considerando que involucra situaciones de salud mental: “Hay que ser cuidadoso y responsable acá (…) son procesos que sabemos que pueden generar efectos contagio, entonces tenemos que ser muy delicados y muy cuidadosos”.

“El 40% ocurrió en Línea 1”

Respecto al impacto operativo, explicó que el Metro no tiene más opción que suspender recorridos y evacuar trenes completos: “Son prácticamente dos mil personas que tienes que evacuar por andenes, por pasillos, por escaleras que no siempre están preparadas para esa cantidad de pasajeros”.

En cuanto a la distribución de estos hechos durante 2025, Muñoz precisó: “Prácticamente el 40% ocurrió en Línea 1 . Y eso no es muy bueno, porque es estructural en la ciudad, es más difícil de reemplazar, afecta a muchas más personas”.

Añadió que la Línea 2 concentra el segundo mayor número de incidentes, seguida por la Línea 5 y, en cuarto lugar, la Línea 4.