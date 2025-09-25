Jara defiende validez de su programa “a pesar del enredo comunicacional” y arremete contra Matthei: “Sus palabras son temerarias”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), defendió la validez de su programa de gobierno tras las críticas por la demora en su entrega definitiva.

Desde Peñalolén, en el lanzamiento de la campaña territorial “La Jaraneta en tu puerta”, aseguró que “a pesar de un enredo comunicacional que se ha producido, el programa nuestro lo inscribimos cuando se inscribió mi candidatura”.

El presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, había manifestado su preocupación por la falta de definiciones. “Creo que es clave avanzar hacia el programa definitivo que tenemos que firmar y proponer”, señaló, recordando que aún espera el borrador comprometido.

Jara insistió en que las nuevas propuestas serán un complemento recogido de su recorrido por el país. “Lo que hay ahora es un complemento del programa y que proviene de la gira nacional que realizamos (...) se va a subir como un anexo adicional”, explicó, y recalcó que “los ejes de mi programa ya están definidos”.

“Acusaciones al boleo”

Entre ellos destacó la seguridad pública, el fortalecimiento de los derechos sociales y su propuesta de “salario vital de $750 mil”.

La exministra también salió al paso de las críticas de Evelyn Matthei, quien acusó falta de transparencia en las finanzas públicas.

“Las considero temerarias, porque cuando se presenta el Presupuesto, todo lo que es la deuda pública y la proyección de los ingresos y gastos es público, entonces no entiendo bien qué quiere instalar”, respondió.

Finalmente, emplazó a su contendora a formalizar sus dichos. “No se trata de hacer acusaciones al boleo, así que le pediría que se haga responsable de sus palabras”, advirtió Jara.