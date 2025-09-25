No hubo venganza: Alejandro Tabilo cae ante el belga Zizou Bergs y dice adiós al ATP de Tokio / Zhong Zhi

Dos días después de salir campeón del ATP 250 de Chengdú, este jueves Alejandro Tabilo (72°) no pudo seguir con su racha de triunfos y perdió en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.

El tenista nacional cayó ante el belga Zizou Bergs (45°), quien se convirtió en un “enemigo” de nuestro país tras agredir a Cristian Garin en la serie de Copa Davis de febrero pasado.

El duelo comenzó con un Tabilo intratable, llevándose el primer set por 6-1. Sin embargo, el europeo igualó las cosas al ganar la segunda manga por 7-6 (7-2 en el tie break).

Mientras que el tercer set también se definió con un tie break, donde, nuevamente, Bergs se impuso ante Tabilo (7-4) para quedarse con el partido.

En resumen, el belga derrotó al chileno por 1-6, 7-6 y 7-6 en dos horas y 40 minutos de juego. De esta manera, Zizou Bergs avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Tokio y enfrentará al actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Ya eliminado de Tokio, lo que viene para Alejandro Tabilo será disputar la qualy del Masters 1000 de Shanghái, donde aún no tiene rival confirmado.