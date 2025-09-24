Antony salva el debut del Betis de Pellegrini en la Europa League / Aitor Alcalde

Este miércoles comenzó la participación del Real Betis de Manuel Pellegrini en la fase de liga de la Europa League.

Lamentablemente para las pretensiones del elenco del DT nacional, el Nottingham Forest estuvo a la altura en su regreso a los torneos continentales y terminó conquistando un empate 2-2 en Sevilla.

El elenco del “Ingeniero” fue el que pegó primero en La Cartuja, con el congoleño Cedric Bakambu abriendo la cuenta al minuto 15 con un bombazo al primer palo.

Sin embargo, el elenco de la Premier League reaccionó de gran manera y en cinco minutos revirtió el marcador.

Todo amparado en la gran resolución de Igor Jesús, que con un tiro rasante a los 18 minutos y un impecable cabezazo a los 23 puso el 2-1 para el Nottingham Forest.

Los ingleses manejaron de manera clara el desarrollo del encuentro, complicando al elenco de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, el cuadro forastero se fue replegando, apuntando a abrochar la victoria, pero los de Sevilla ajustaron a tiempo y al minuto 85, Antony anotó el 2-2 final.

El Real Betis volverá a la acción en la Europa League el jueves 2 de octubre, cuando visiten al Ludogorets de Bulgaria.