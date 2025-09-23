;

FINAL. La U derrota a Alianza Lima y se mete en las semifinales de la Copa Sudamericana

Azules y peruanos se verán las caras este jueves en Coquimbo ante el cierre del Estadio Nacional. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile y Alianza Lima se ven las caras en Coquimbo por Copa Sudamericana

Universidad de Chile y Alianza Lima se ven las caras en Coquimbo por Copa Sudamericana

El pasado jueves por la noche, la Universidad de Chile visitó Perú para enfrentar a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana, duelo que terminó en un pobre empate sin goles.

En ello, ahora las miradas están puestas en lo que será la revancha. Ante el cierre del Estadio Nacional por el Mundial Sub 20, la Universidad de Chile tendrá que hacer de local en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, y además sin público por el castigo que recae sobre los universitarios.

Duelo donde, simplemente, el que gane, avanzará a las semifinales del torneo. En caso de cualquier empate, habrá definición desde los 12 pasos.

La U vs. Alianza Lima, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Alianza Lima lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 25 de septiembre

  • RESUMEN | Universidad de Chile 2-1 Alianza Lima Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Goles: 1-0; 5′ Lucas Assadi (UCH) | 2-0; 51′ Javier Altamirano (UCH) | 2-1; 63′ Eryc Castillo (ALI)

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad