Universidad de Chile y Alianza Lima se ven las caras en Coquimbo por Copa Sudamericana

El pasado jueves por la noche, la Universidad de Chile visitó Perú para enfrentar a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana, duelo que terminó en un pobre empate sin goles.

En ello, ahora las miradas están puestas en lo que será la revancha. Ante el cierre del Estadio Nacional por el Mundial Sub 20, la Universidad de Chile tendrá que hacer de local en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, y además sin público por el castigo que recae sobre los universitarios.

Duelo donde, simplemente, el que gane, avanzará a las semifinales del torneo. En caso de cualquier empate, habrá definición desde los 12 pasos.

La U vs. Alianza Lima, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Alianza Lima lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y DGO.

Jueves 25 de septiembre

RESUMEN | Universidad de Chile 2-1 Alianza Lima | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Goles: 1-0; 5′ Lucas Assadi (UCH) | 2-0; 51′ Javier Altamirano (UCH) | 2-1; 63′ Eryc Castillo (ALI)