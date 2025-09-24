Defensor de Manuel Monsalve se acoge al silencio y pide inhabilitar a fiscales en su contra

Este miércoles, el abogado defensor penal público de Manuel Monsalve, Víctor Providel, fue citado a declarar como imputado en una nueva arista que involucra al exsubsecretario del Interior.

La Fiscalía Centro Norte lo investiga por supuestamente coordinarse con un ciudadano uruguayo, presunta expareja de la denunciante de Monsalve, con el objetivo de filtrar información y material audiovisual de la víctima.

Durante la diligencia, Providel decidió acogerse a su derecho a no declarar, recogió La Tercera. Por su parte, su defensora pública, Marcela Araya, solicitó formalmente la inhabilitación de los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, argumentando que ambos son los mismos que investigan la causa principal de Monsalve, donde Providel actúa como representante legal, sumó el citado medio.

La abogada señaló que la petición busca garantizar la transparencia y objetividad en el proceso. Además, añadió que continuar con la investigación bajo los mismos fiscales atenta contra el derecho a la defensa y compromete los principios de un Estado democrático, dado que los hechos que se investigan en esta nueva causa están directamente vinculados a la causa de Monsalve.

La defensora explicó que Providel no realizará declaraciones hasta que se resuelva la solicitud de inhabilitación y enfatizó que, además, el abogado está amparado por el secreto profesional, lo que le impone mantener la confidencialidad sobre los hechos relacionados con el caso de su representado.