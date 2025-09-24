Emergencia en Santiago: lactante de 7 meses es internado tras sufrir fractura craneal

Una lactante de siete meses fue trasladada este miércoles al Hospital San Borja en Santiago con una grave fractura craneal, según informaron fuentes policiales.

La menor llegó acompañada por sus padres, quienes señalaron desconocer el origen de la lesión y precisaron que la niña estaba al cuidado de la abuela paterna al momento del incidente.

Hospital San Borja Ampliar

Ante la gravedad del caso, la situación fue informada a la fiscal Débora Quintana Manzo, quien derivó la investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Los peritos se encargan de recopilar evidencia y esclarecer las circunstancias que provocaron la fractura.

La abuela y los padres de la menor fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Santiago para declarar ante las autoridades, aunque hasta el cierre de esta nota no se han informado detenciones.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer cómo la lactante sufrió la grave lesión.

En desarrollo.