En avanzado estado de descomposición: encuentran cadáver en vertedero municipal de Arica

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado este miércoles en el sector del vertedero municipal de Arica, ubicado detrás del Cerro Chuño, generando la movilización del equipo ECOH de la Fiscalía de Arica y la Brigada de Homicidios de Carabineros.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, Rodrigo González, el cuerpo presenta una data de muerte de al menos cuatro meses, lo que ha dificultado establecer tanto el sexo como la causa del fallecimiento.

“Todo indica que se trata de una persona adulta”, señaló el persecutor, quien detalló que el hallazgo se produjo al costado de la ladera del cerro, en un área de difícil acceso.

El equipo especializado de la Fiscalía, junto con peritos del área criminalística, realizó las primeras diligencias en el lugar para preservar la evidencia y determinar los pasos a seguir en la investigación.

Posteriormente, el Servicio Médico Legal retiró el cuerpo para realizar los análisis forenses que permitan esclarecer la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte.

“Estamos en las etapas iniciales de la investigación. En los próximos días se espera obtener resultados que permitan avanzar en la identificación y conocer la causa de este deceso”, agregó González.