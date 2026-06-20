España - Arabia Saudita: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambas selecciones buscan su primera victoria tras haber debutado con empates en sus respectivos estrenos en la cita planetaria.

El conjunto europeo, dirigido por Luis de la Fuente, dejó una decepcionante imagen en su debut tras igualar sin goles ante Cabo Verde. Ahora, necesita un triunfo para enmendar el rumbo y encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, los asiáticos vienen de rescatar un valioso y trabajado empate 1-1 contra Uruguay. Aunque su rendimiento colectivo dejó algunas dudas, el punto obtenido les permite mantenerse con opciones y soñar con dar otro golpe histórico en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026?

España y Arabia Saudita juegan este domingo 21 de junio a las 12:00 horas de Chile. El partido se disputa en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre España y Arabia Saudita?

En Chile, el duelo entre España y Arabia Saudita será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO, Disney+ y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.