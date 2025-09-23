;

FOTOS. Vienen a buscar la clasificación: Alianza Lima ya está en Chile para la revancha ante la U por Copa Sudamericana

Los “íntimos” buscarán amargar a domicilio el sueño azul de clasificar a semifinales.

Javier Catalán

Foto: @alianzalima

Foto: @alianzalima

Los hinchas de la Universidad de Chile cuentan las horas para que llegue el jueves, día en que definirán la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Para ese choque, los azules debieron trasladar su localía al estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, además de no poder contar con sus hinchas alentando en las galerías, algo que podría ser beneficioso para la visita, que ya se encuentra en Chile.

A través de sus redes sociales, el cuadro limeño informó que su delegación ya está en nuestro país y que mañana realizará su primer entrenamiento en tierras nacionales.

Con una convocatoria que tiene como principal novedad el regreso de Paolo Guerrero y la ausencia de Carlos Zambrano tras la expulsión sufrida en la ida, Alianza Lima buscará amargar a la U en condición de visitante y sellar su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana.

