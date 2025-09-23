VIDEOS. La U ya tiene rival si avanza: Lanús resistió ante Fluminense en el Maracaná y se metió en semis de Sudamericana
El partido estuvo marcado por las agresiones de la policía brasileña a los hinchas argentinos.
Este martes, Lanús logró lo impensado y eliminó a Fluminense de la Copa Sudamericana en el Maracaná de Río de Janeiro, imponiéndose por 2-1 en el global.
En un partido marcado por los incidentes entre hinchas argentinos y la policía brasileña, los dirigidos por Mauricio Pellegrino (ex Universidad de Chile) tuvieron que sufrir para conseguir la clasificación, logrando el 1-1 en el segundo tiempo.
Las cosas comenzaron cuesta arriba para el “Granate”, que en la primera parte se vio totalmente sometido por el “Flu”, que abrió el marcador con un gran gol de Agustín Canobbio (20′).
En la segunda mitad, que tardó en reanudarse por los disturbios en las galerías, el cuadro argentino logró acomodarse y consiguió el empate gracias a Dylan Aquino (67′), quien combinó de gran forma con Marcelino Moreno.
Con esta épica clasificación, Lanús espera rival en las semifinales de la Copa Sudamericana, que saldrá de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se jugará este jueves en Coquimbo.