;

VIDEOS. La U ya tiene rival si avanza: Lanús resistió ante Fluminense en el Maracaná y se metió en semis de Sudamericana

El partido estuvo marcado por las agresiones de la policía brasileña a los hinchas argentinos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / LUIS ROBAYO

Este martes, Lanús logró lo impensado y eliminó a Fluminense de la Copa Sudamericana en el Maracaná de Río de Janeiro, imponiéndose por 2-1 en el global.

En un partido marcado por los incidentes entre hinchas argentinos y la policía brasileña, los dirigidos por Mauricio Pellegrino (ex Universidad de Chile) tuvieron que sufrir para conseguir la clasificación, logrando el 1-1 en el segundo tiempo.

Las cosas comenzaron cuesta arriba para el “Granate”, que en la primera parte se vio totalmente sometido por el “Flu”, que abrió el marcador con un gran gol de Agustín Canobbio (20′).

Revisa también:

ADN

En la segunda mitad, que tardó en reanudarse por los disturbios en las galerías, el cuadro argentino logró acomodarse y consiguió el empate gracias a Dylan Aquino (67′), quien combinó de gran forma con Marcelino Moreno.

Con esta épica clasificación, Lanús espera rival en las semifinales de la Copa Sudamericana, que saldrá de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se jugará este jueves en Coquimbo.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad