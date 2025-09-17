A 10 años del terremoto y tsunami de 2015 en Coquimbo: testimonios de una tragedia inolvidable

La tarde del 16 de septiembre de 2015, un potente terremoto de magnitud 8,4 sacudió la Región de Coquimbo. Minutos más tarde, un tsunami azotó la zona costera de la ciudad de Coquimbo, inundando el borde costero y causando graves destrozos.

El desastre dejó 21 víctimas fatales en Chile y escenas imborrables de destrucción. Por ejemplo, varias embarcaciones pesqueras terminaron varadas tierra adentro tras la marejada en la costanera de Coquimbo. A una década de aquella tragedia, la comunidad conmemora el evento con dolor por las pérdidas, pero también con un mensaje de resiliencia y aprendizaje.

Conmemoración y apoyo a las familias

En el décimo aniversario, las autoridades locales recordaron a quienes perdieron la vida y resaltaron la fortaleza con que la comuna se levantó tras el sismo. “Son 10 años... una mancha dolorosa en la historia de nuestra comuna”, señaló el alcalde de Coquimbo Alí Manouchehri al evocar la fecha y el impacto que tuvo en la ciudad. El edil envió un mensaje de aliento a los deudos: “Muchas familias siguen con una herida muy fuerte en su corazón... Por eso, siempre hacemos mención a lo que enfrentaron, y queremos enviarles un cariñoso saludo, mucha fuerza. Sabemos que pueden pasar los años, pero no se olvidan los recuerdos de cada una de las personas que lamentablemente partieron”. También subrayó el orgullo por la capacidad de la comuna de sobreponerse a la catástrofe: “Nos enorgullece cómo nos pusimos de pie”, afirmó Manouchehri.

La conmemoración de este año estuvo marcada por la coincidencia con las celebraciones de Fiestas Patrias en Coquimbo. Por primera vez un Presidente de la República (Gabriel Boric) inauguró oficialmente las fiestas en La Pampilla, un gesto inédito que subrayó el significado especial de esta fecha para la región. Además, se realizó un desfile cívico-militar en el tradicional recinto pampillero – evento que no se efectuaba allí desde hacía algunos años – con amplia participación de la comunidad. “Estamos realmente felices y agradecidos... estos son hitos relevantes, como el que tuvimos ayer con la presencia del Presidente de la República y hoy con el desfile cívico-militar aquí en el corazón de la Pampilla”, destacó el alcalde Manouchehri durante los actos conmemorativos.

Recuerdos de una tarde trágica: testimonios en primera persona

Para muchos coquimbanos, el recuerdo de aquel 16 de septiembre de 2015 sigue vívido. Luis Loyola, vecino de Coquimbo, se encontraba acampando junto a su familia en La Pampilla – preparándose para celebrar Fiestas Patrias – cuando la tierra comenzó a temblar. “Estábamos armando la carpa... y de repente empezó un temblor demasiado fuerte. Fue muy, muy, muy fuerte”, rememora, indicando que eran cerca de las 7 de la tarde cuando ocurrió el terremoto.

“El momento fue terrible, uno no podía ni sostenerse en el suelo; tuvimos que sentarnos”, describe Loyola sobre esos instantes de pánico. El suelo del parque, al ser arenoso, “era como una cunita” que se movía sin control con las ondas sísmicas. Afortunadamente, cuenta Luis, todo el equipamiento de campamento que tenían era material liviano, por lo que pudieron evitar que objetos pesados cayeran encima de los niños durante el violento sismo. “Fue terrible, algo que nunca habíamos experimentado”, confiesa. “Quedamos atónitos... ahí unos arrancaron para un lado, otros para otro, todos preocupados por sus familiares”, agrega al describir el caos inmediato tras el temblor.

Anadolu Ampliar

Luis recuerda que al principio no dimensionaron la amenaza de tsunami: “No teníamos ni idea si había tsunami todavía”, admite. Solo minutos después comenzaron a sonar sirenas y altoparlantes de Bomberos y Carabineros alertando de la inminente ola. La evacuación masiva complicó la situación: “No podíamos salir de aquí de la Pampilla, entonces era un caos, fue un caos tremendo”, relata. La angustia de la espera se hizo palpable. “Estábamos bien asustados... muertos de miedo”, reconoce, rememorando cómo su familia – su esposa, hermana, cuñados y niños – se abrazaban con incertidumbre en lo alto de la pampilla mientras pasaba la emergencia.

El testimonio de Luis Loyola es solo uno entre miles de habitantes de Coquimbo que vivieron momentos de terror aquel día. Diez años después, el recuerdo doloroso sigue presente en la comuna, pero también las lecciones aprendidas. Coquimbo no olvida a sus víctimas y honra su memoria; al mismo tiempo, la experiencia de 2015 ha impulsado una mayor cultura de prevención y resiliencia ante desastres. En esta conmemoración, autoridades y ciudadanos rescatan la importancia de estar unidos y preparados, con la esperanza de que una tragedia similar no se repita – pero listos para afrontar cualquier desafío con la fortaleza que caracteriza a la comunidad coquimbana.