Fármaco usado contra la diabetes podría funcionar de forma inesperada en el cerebro, según estudio

Un efecto inesperado explica parte de los beneficios de este medicamento usado por millones de personas en el mundo.

Javiera Rivera

La metformina lleva más de 60 años siendo el tratamiento estándar para millones de personas con diabetes tipo 2.

Hasta ahora, se sabía que este medicamento ayudaba a reducir la producción de glucosa en el hígado y a mejorar la sensibilidad a la insulina.

Un equipo de investigadores del Baylor College of Medicine (EE. UU.) descubrió que la acción del fármaco va más allá: también actúa en el cerebro, específicamente en el hipotálamo ventromedial (VMH).

Siempre se ha aceptado que la metformina reduce la glucosa principalmente al disminuir la producción en el hígado”, explicó Makoto Fukuda, fisiólogo del Baylor College, en un comunicado.

“Otros estudios han mostrado que también lo hace a través del intestino. Nosotros quisimos investigar si el cerebro, como regulador central del metabolismo, también estaba involucrado”.

Además, el estudio identificó que la droga activa directamente a las neuronas SF1, vinculadas con el metabolismo y la regulación energética.

Finalmente, este hallazgo se suma a investigaciones previas que han asociado la metformina con beneficios adicionales, como el retraso en el envejecimiento cerebral y la prolongación de la esperanza de vida.

