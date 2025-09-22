Esta bebida puede frenar los antojos de azúcar y aumentar tu energía de forma natural / Dougal Waters

Mantenerse hidratado es esencial para la salud: el agua forma parte de cada célula, regula la temperatura corporal y lubrica articulaciones. Sin embargo, muchas personas no consumen la cantidad necesaria a diario.

Para un adulto promedio, los expertos recomiendan alrededor de medio litro de agua por cada 10 kilos de peso, aumentando si se realiza actividad física.

El llamado loaded water o “agua cargada” es una evolución del agua infusionada. Se prepara agregando frutas, hierbas frescas, agua de coco o mezclas de electrolitos, con el objetivo de aportar nutrientes.

En redes sociales como TikTok, las recetas de loaded water se han vuelto tendencia por su capacidad de refrescar y ofrecer un impulso energético natural.

Al respecto, la dietista Fiorella DiCarlo explicó que la deshidratación puede causar fatiga, ralentizar el metabolismo y aumentar los antojos de azúcar, lo que podría contribuir al aumento de peso.

Cómo preparar tu propia infusión en casa:

Elige la base : agua filtrada, hervida y enfriada, o té verde descafeinado rico en antioxidantes.

: agua filtrada, hervida y enfriada, o té verde descafeinado rico en antioxidantes. Agrega frutas y hierbas : sandía, piña, limón, naranja, menta o pepino. Todas deben estar bien lavadas; el fruto congelado también funciona.

: sandía, piña, limón, naranja, menta o pepino. Todas deben estar bien lavadas; el fruto congelado también funciona. Infusiona : deja reposar de 2 a 4 horas en el refrigerador o toda la noche para potenciar sabor y nutrientes.

: deja reposar de 2 a 4 horas en el refrigerador o toda la noche para potenciar sabor y nutrientes. Evita exceso: retirar las cáscaras cítricas antes de que el agua se vuelva amarga y consumirla dentro de 2-3 días.