Stephanie Vaquer va por la gloria: WWE compensa a la luchadora chilena y confirma pelea por el título mundial

Tristeza y decepción sintieron miles de fanáticos de Stephanie Vaquer, luego de que WWE cancelara su pelea por el título mundial femenino programada para Clash in Paris.

Esto porque la lucha pactada contra la entonces campeona, Naomi, fue sacada de la cartelera, ya que esta última anunció su embarazo, por lo que el cinturón quedó vacante.

Sin embargo, en el último Monday Night Raw, el gerente general de la marca, Adam Pearce, hizo un sorprendente anuncio: “La Primera” sí peleará por el título mundial femenino de WWE.

En detalle, el combate fue pactado para el siguiente evento de la compañía, WrestlePalooza, el cual se realizará el sábado 20 de septiembre.

La rival de la luchadora chilena será nada más ni nada menos que Iyo Sky, una de las mejores exponentes del wrestling actualmente.

Son muchos los rumores que surgen tras este combate pactado, donde algunos ya se aventuran en dar como ganadora a Stephanie Vaquer, dando validez a la historia que Sky mantiene detrás con las Kabuki Warriors.