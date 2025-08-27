Ex superestrella de la WWE firma con empresa chilena: tuvo una recordada rivalidad con John Cena

El luchador estadounidense The Brian Kendrick firmó contrato a tiempo completo con la empresa chilena Guerra de Titanes, convirtiéndose en el primer extranjero en sumarse de manera estable al elenco principal de la compañía.

Así, el histórico evento Batalla de los Reyes 2025 ya tiene un nuevo protagonista confirmado. El debut oficial del ex WWE y TNA está fijado para el domingo 05 de octubre en el Gimnasio Municipal de San Joaquín.

Allí disputará su primera lucha en Chile como parte del roster estable de Guerra de Titanes, aunque el nombre de su oponente será revelado en las próximas semanas.

Además, compartirá con el público en el tradicional Meet and Greet junto a Santana Garrett, quien también fue anunciada como figura internacional invitada.

El luchador, conocido mundialmente como “El hombre con un plan”, destacó: “Estoy impresionado con el gran crecimiento que ha tenido la lucha libre en Chile. En Guerra de Titanes trabajan con profesionalismo y hay mucho talento entre sus filas. Mi principal objetivo es ser campeón y llevar a la empresa al siguiente nivel”.

La trayectoria de Brian Kendrick

Brian Kendrick, de 46 años, posee una carrera destacada en WWE, donde fue Campeón Mundial en Parejas y también monarca del Campeonato de la WWE en Parejas junto a Paul London. Su regreso en 2016 lo llevó a conquistar el Campeonato Crucero, su primer título individual en la compañía.

Llegó a luchar por el campeonato mundial de la WWE, siendo su lucha más recordada en Unforgiven 2008, en un Scramble Match por el título máximo.

También registra pasos por TNA, Ring of Honor y Pro Wrestling ZERO-ONE, acumulando múltiples cinturones a lo largo de su trayectoria. Entre ellos, el Campeonato de la División X, título que inauguró A.J. Styles y que también lo ganaron estrellas como Samoa Joe, Chris Sabin y Rob Van Dam.

El evento Batalla de los Reyes, que cada año corona a los campeones masculino y femenino de Guerra de Titanes, ya tiene un enfrentamiento estelar confirmado: Santana Garrett contra la “Princesa Guerrera” Azumi, actual campeona mundial femenina.

Detalles del show:

📅 Domingo 05 de octubre – 17:00 horas

📍 Gimnasio Municipal de San Joaquín

🎟️ Entradas disponibles en Propass.cl