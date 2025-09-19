Sigue la incertidumbre: la frase que dejó Manuel Pellegrini sobre su futuro tras victoria del Betis ante Real Sociedad / Europa Press Sports

Este viernes, el Real Betis de Manuel Pellegrini festejó en calidad de local tras vencer 3-1 a la Real Sociedad, por la fecha 5 de La Liga española.

Luego del partido, en conferencia de prensa le preguntaron al técnico chileno si piensa renovar su contrato con el elenco verdiblanco, el cual vence en junio de 2026. Sin embargo, el “Ingeniero” no dio certezas de una posible renovación.

“No quiero ser la primera figura viendo si renovamos o no renovamos. Para mí, lo importante es que el equipo esté ganando. Ya veremos más adelante los plazos de uno y otro lado para ver qué se va a hacer”, respondió Pellegrini.

Eso sí, el entrenador remarcó su compromiso con los hinchas del Real Betis y agradeció las muestras de cariño que recibió en el partido de hoy. “Yo me siento absolutamente comprometido con una hinchada que me ha dado 5 años maravillosos y están permanentemente apoyando al equipo. Me emociona y lo agradezco mucho”, señaló.

“A través del juego del equipo intentamos devolverle ese cariño a la hinchada. Por eso es tan importante dar actuaciones como la de hoy y ganar los tres puntos. Estoy muy contento y trataremos de seguir en la misma línea”, concluyó Manuel Pellegrini.