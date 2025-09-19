;

Millonario fichaje del Chelsea cambia el fútbol por el atletismo: buscaría competir en los Juegos Olímpicos 2028

La carrera del delantero ucraniano Mykhailo Mudryk dio un giro impensado.

Daniel Ramírez

Millonario fichaje del Chelsea cambia el fútbol por el atletismo: buscaría competir en los Juegos Olímpicos 2028 / ANTONIN THUILLIER

Mykhailo Mudryk, delantero ucraniano por el cual Chelsea pagó cerca de 100 millones de euros en 2023, hoy se encuentra alejado del fútbol debido a una sanción por dopaje.

El jugador de los “Blues” fue suspendido en diciembre del 2024 después de que un control antidoping revelara el consumo de una sustancia que mejora el rendimiento.

A raíz de esta situación, la carrera del futbolista de 24 años dio un giro impensado. Según informó el diario Marca de España, Mudryk actualmente se está dedicando al atletismo al no poder jugar fútbol de manera profesional.

“Mudryk se encuentra entrenándose con el equipo nacional de velocidad, bajo la tutela de antiguos atletas olímpico. En un país con una gran tradición en atletismo, el potencial físico de Mudryk no pasó desapercibido”, señaló el medio citado.

En su debut en la Premier League, el delantero ucraniano rompió el récord de velocidad de la temporada: alcanzó una velocidad punta de 36,63 kilómetros por hora.

Los Juegos Olímpicos 2028, en la mira de Mudryk

“Su objetivo es competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como velocista del equipo nacional ucraniano”, aseguró el diario Marca sobre las intenciones que tendría Mykhailo Mudryk tras meterse al mundo del atletismo.

“El camino hacia los Juegos Olímpicos no será sencillo. Mudryk necesitará cumplir con los requisitos mínimos de la World Athletics y superar los trials ucranianos en 2027″, agregó el periódico español.

Mykhailo Mudryk durante un entrenamiento del Chelsea, en 2024. Foto: Getty Images / Darren Walsh

