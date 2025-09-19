Presidente Boric tras la Parada Militar: “Tanto la Armada como el Ejército han cumplido una labor tremendamente importante”

Este viernes 19 de septiembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la que será su última Gran Parada Militar, en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.

Tras haber sido testigo del desfile, el mandatario tuvo palabras para referirse a la labor de las Fuerzas Armadas, durante su estadía en el Gobierno.

“Las Fuerzas Armadas han sido fundamentales en el resguardo de las fronteras. Cuando llegamos, las fronteras estaban absolutamente desbordadas y mediante una modificación constitucional y la colaboración del Ejército en particular, hemos fortalecido muchísimo el control de las fronteras, en particular en el norte”, sostuvo el presidente.

En esa misma línea, el mandatario indicó que en el estado de excepción en la macrozona sur “tanto la Armada como el Ejército han cumplido una labor tremendamente importante en otorgar seguridad y, además, en las catástrofes, en los incendios tanto del sur como de Valparaíso, las Fuerzas Armadas jugaron un rol central”.

Respecto a los militares vinculados al narcotráfico, el mandatario expresó que “concuerdo con el general Iturriaga en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio de esa manera es una traición a la patria y, por lo tanto, toda la gente que ha estado involucrada en eso en este momento está presa y procesada”.

“Yo puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley y que estos son casos que han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo”, agregó el presidente Boric.

Por último, tras ser consultado sobre su última Gran Parada Militar, el mandatario aseveró que “estoy orgulloso de lo que hemos hecho, orgulloso de que hemos honrado a las instituciones. Creo que en un comienzo habían quienes tenían dudas de nuestro respeto y convicción respecto a la permanencia de las instituciones en Chile y creo que hemos demostrado que Chile se construye, como decía ayer, sobre hombros de gigantes y, por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambio, por cierto, pero estoy tremendamente orgulloso de Chile, de su pueblo. Hemos dado lo mejor de nosotros y todavía queda mucho trabajo”.