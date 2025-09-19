;

Presidente Boric realiza su último brindis con chicha en cacho en la Parada Militar 2025: así dio la autorización del desfile

El acto comenzó a las 11:00 de la hornada de este viernes 19 de septiembre.

Sebastián Escares

Sebastian Beltran Gaete

Hoy viernes 19 de septiembre se está desarrollando la tradicional Gran Parada Militar, en el marco del día de las Glorias del Ejército de Chile.

El acto este quedará enmarcado como el último en el que el presidente Gabriel Boric dio el “vamos” para el inicio del desfile.

En ese contexto, es que antes del inicio del desfile, el mandatario junto a otras autoridades participaron de la tradicional degustación de chica en cacho.

Tras haber degustado el brebaje, el presidente Boric disfrutó de un pie de cueca realizado por el Club de Huasos Gil Letelier.

Luego, dio paso a la solicitud de autorización para iniciar el desfile, el cual estuvo a cargo este año por el general de división Alejandro Ciuffardi.

Posteriormente, a eso de las 11:30 horas pudo ver en primera fila el acto inaugural de paracaidismo realizado por soldados de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile.

A continuación las imágenes que han marcado la última Gran Parada Militar del presidente Gabriel Boric:

ADN
ADN

Sebastian Beltran Gaete

ADN

Sebastian Beltran Gaete

ADN

Sebastian Beltran Gaete

