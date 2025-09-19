;

VIDEO. “Impecable”: la sorprendente presentación de la Escuela de Paracaidistas del Ejército en la Parada Militar 2025

El acto marcó el inicio del desfile en la elipse del Parque O’Higgins.

Sebastián Escares

“Impecable”: la sorprendente presentación de la Escuela de Paracaidistas del Ejército en la Parada Militar 2025

Este viernes 19 de septiembre desde las 11:00 horas que se está llevando a cabo la tradicional Gran Parada Militar, en conmemoración al Día de las Glorias del Ejército.

Tal y como suele ser costumbre, el acto cuenta con la presencia de las máximas autoridades del país, entre las que destaca el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Bajo ese contexto, es que la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales realizó una sorprendente presentación inaugural, en donde un total de 21 paracaidistas saltaron y aterrizaron exitosamente en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.

En detalle, el salto se realizó en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, descendiendo frente a la tribuna en donde estaban las autoridades.

Tras el exitoso salto por parte de los 21 paracaidistas, el acto inaugural de la Gran Parada Militar fue catalogado como “impecable”, por parte del presidente Boric.

A continuación el momento del salto:

ADN

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

ADN

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

ADN

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

ADN

