Parada Militar 2025: estos son los desvíos de tránsito en Santiago de cara al desfile

Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo la tradicional Parada Militar, en el marco de las Fiestas Patrias 2025.

En la instancia, las diversos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden desfilan ante las diferentes autoridades del país, las cuales están encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Ante ello, es que el Ministerio de Transportes, mediante la plataforma Transporte Informa, dio a conocer el plan de desvíos de tránsito que regirá en distintas comunas de la región Metropolitana durante el desfile.

¿Cuáles son los desvíos de tránsito?

Desde las 07:00 horas de este viernes, los cortes de tránsito afectarán el perímetro del Parque O’Higgins y del Club Hípico, en Santiago.

En tanto, todos los vehículos particulares como el transporte público, no podrán transitar al interior del siguiente perímetro: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Av. España, Avenida Blanco Encalada, San Alfonso, Centenario, Isabel Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane.

Todos los desvíos de tránsito se efectuarán en este cuadrante y podrían tener modificaciones según el comportamiento del flujo vehicular.

Por otro lado, aquellas personas residentes al interior de este perímetro podrán ingresar previa acreditación del domicilio.

En Providencia y Las Condes

En providencia, la Avenida Pedro de Valdivia tendrá tránsito suspendido entre las 12:00 y las 19:00 horas, producto de varias actividades folclóricas en torno al municipio. Ante ello, es que se recomienda para quienes transitan al norte y sur, optar por Avenida Manuel Montt (al sur) o Avenida Antonio Varas (al norte).

Por otro lado, en la comuna de Las Condes se efectuará un desfile militar frente al Centro Cívico, el cual comenzará a las 15:00 horas. En ese contexto, es que Avenida Apoquindo tendrá tránsito suspendido al oriente y poniente, entre El Bosque y Escuela Militar.

Es por lo anterior, que se recomienda considerar la alternativa del eje de Avenida Andrés Bello y Avenida Vitacura.