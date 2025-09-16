Parada Militar 2025: cuándo es, a qué hora empieza y quién transmite el desfile por TV

Todos los años, uno de los eventos tradicionales que se desarrolla durante las Fiestas Patrias es la Parada Militar.

En dicha instancia, diversos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden desfilan ante las autoridades del país, las cuales están encabezadas este 2025 por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Y este año no será la excepción, ya que la tradicional actividad chilena se desarrollará en el Parque O’Higgins y se transmitirá por televisión.

¿Cuándo será la Parada Militar 2025?

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la Parada militar 2025 se desarrollará el día viernes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 horas.

En tanto, como ya es tradición desde el año 1896, el evento se realizará en el Parque O’Higgins, en Santiago, región Metropolitana.

¿Quién transmite por TV la Parada Militar 2025?

Aquellas personas que no puedan asistir de manera presencial al evento, podrán verlo por televisión.

En concreto, el desfile se podrá sintonizar en televisión abierta a través de los canales TVN, Mega, Canal 13 y CHV, quienes confirmaron la transmisión de la Parada Militar.

Las novedades

Para este 2025, una de las principales novedades de la Parada Militar, es que el Ejército confirmó un acto inaugural con un Salto Libre Militar. Esto en el marco del 60º aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

La actividad está a cargo de las diversas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, quienes se lanzarán para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo, por 80 metros de ancho, justo enfrente de donde estarán ubicadas las autoridades.