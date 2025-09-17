;

Horario de supermercados hoy, 17 de septiembre: a qué hora cierran los locales en Chile por las Fiestas Patrias 2025

Revisa aquí cómo funcionarán los recintos durante la jornada.

Javier Méndez

Horario de supermercados hoy, 17 de septiembre: a qué hora cierran los locales en Chile por las Fiestas Patrias 2025

Con motivo de las Fiestas Patrias 2025, este miércoles 17 de septiembre los horarios de los supermercados en Chile serán diferentes.

Las principales cadenas de este tipo de comercio ya informaron cierre anticipado, en la previa a las principales jornadas de las celebración nacional.

Así, hoy será el último día para buscar provisiones antes de los feriados irrenunciables del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, cuando se debe bajar la cortina obligatoriamente en todas las locaciones.

Revisa los detalles más importantes a continuación:

Revisa también:

ADN

Horario de supermercados en Chile: ¿A qué hora es el cierre anticipado por Fiestas Patrias 2025?

  • Unimarc: todos los locales cierran a las 19:30 horas.
  • Tottus: Algunos locales cierran a las 19:00 y otros a las 19:30 horas (detalles por tienda disponibles pinchando aquí)
  • Jumbo: todos los locales cierran a las 19:00 horas.
  • Lider: todos los locales cierran a las 19:00 horas
  • Express de Lider: todos los locales cierran a las 19:30 horas.
  • Santa Isabel: todos los locales cierran a las 19:30 horas.
  • Alvi: todos los locales cierran a las 19:30 horas.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad