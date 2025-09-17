Horario de supermercados hoy, 17 de septiembre: a qué hora cierran los locales en Chile por las Fiestas Patrias 2025
Revisa aquí cómo funcionarán los recintos durante la jornada.
Con motivo de las Fiestas Patrias 2025, este miércoles 17 de septiembre los horarios de los supermercados en Chile serán diferentes.
Las principales cadenas de este tipo de comercio ya informaron cierre anticipado, en la previa a las principales jornadas de las celebración nacional.
Así, hoy será el último día para buscar provisiones antes de los feriados irrenunciables del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, cuando se debe bajar la cortina obligatoriamente en todas las locaciones.
Revisa los detalles más importantes a continuación:
Horario de supermercados en Chile: ¿A qué hora es el cierre anticipado por Fiestas Patrias 2025?
- Unimarc: todos los locales cierran a las 19:30 horas.
- Tottus: Algunos locales cierran a las 19:00 y otros a las 19:30 horas (detalles por tienda disponibles pinchando aquí)
- Jumbo: todos los locales cierran a las 19:00 horas.
- Lider: todos los locales cierran a las 19:00 horas
- Express de Lider: todos los locales cierran a las 19:30 horas.
- Santa Isabel: todos los locales cierran a las 19:30 horas.
- Alvi: todos los locales cierran a las 19:30 horas.