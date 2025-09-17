Horario de supermercados hoy, 17 de septiembre: a qué hora cierran los locales en Chile por las Fiestas Patrias 2025

Con motivo de las Fiestas Patrias 2025, este miércoles 17 de septiembre los horarios de los supermercados en Chile serán diferentes.

Las principales cadenas de este tipo de comercio ya informaron cierre anticipado, en la previa a las principales jornadas de las celebración nacional.

Así, hoy será el último día para buscar provisiones antes de los feriados irrenunciables del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, cuando se debe bajar la cortina obligatoriamente en todas las locaciones.

Revisa los detalles más importantes a continuación:

Horario de supermercados en Chile: ¿A qué hora es el cierre anticipado por Fiestas Patrias 2025?