En riesgo vital: carabinero fue atacado brutalmente con un ladrillo en medio de fiscalización en Las Condes / Hans Scott Cardenas

Este jueves 18 de septiembre, un carabinero resultó herido luego de ser atacado con un ladrillo por parte de un desconocido en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

El hecho en cuestión, ocurrió en el marco de una fiscalización, en la cual el funcionario policial sorprendió al sujeto consumiendo alcohol en las inmediaciones del Parque Alberto Hurtado.

Allí, el sujeto desconocido con antecedentes previos atacó con un ladrillo al sargento segundo de Carabineros, Gabriel Hernández, el cual impactó en la cabeza del funcionario.

Tras lo sucedido, el carabinero fue trasladado al Hospital de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). En tanto, el agresor fue detenido durante la misma jornada en la comuna de Las Condes.

¿Qué se sabe del carabinero atacado con un ladrillo?

Según se dio a conocer, el sargento segundo de Carabineros se encuentra en riesgo vital tras haber recibido el fuerte golpe en su cabeza.

El director nacional de Carabineros, general Marcelo Araya Zapata, informó que el funcionario atacado fue sometido a una compleja intervención médica.

“Se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico aquí en el hospital“, especificó el director nacional de Carabineros.