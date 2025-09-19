;

En riesgo vital: carabinero fue atacado brutalmente con un ladrillo en medio de fiscalización en Las Condes

El agresor contaba con antecedentes previos y ya fue detenido.

Sebastián Escares

En riesgo vital: carabinero fue atacado brutalmente con un ladrillo en medio de fiscalización en Las Condes

En riesgo vital: carabinero fue atacado brutalmente con un ladrillo en medio de fiscalización en Las Condes / Hans Scott Cardenas

Este jueves 18 de septiembre, un carabinero resultó herido luego de ser atacado con un ladrillo por parte de un desconocido en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

El hecho en cuestión, ocurrió en el marco de una fiscalización, en la cual el funcionario policial sorprendió al sujeto consumiendo alcohol en las inmediaciones del Parque Alberto Hurtado.

Revisa también

ADN

Allí, el sujeto desconocido con antecedentes previos atacó con un ladrillo al sargento segundo de Carabineros, Gabriel Hernández, el cual impactó en la cabeza del funcionario.

Tras lo sucedido, el carabinero fue trasladado al Hospital de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). En tanto, el agresor fue detenido durante la misma jornada en la comuna de Las Condes.

¿Qué se sabe del carabinero atacado con un ladrillo?

Según se dio a conocer, el sargento segundo de Carabineros se encuentra en riesgo vital tras haber recibido el fuerte golpe en su cabeza.

El director nacional de Carabineros, general Marcelo Araya Zapata, informó que el funcionario atacado fue sometido a una compleja intervención médica.

Se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico aquí en el hospital“, especificó el director nacional de Carabineros.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad