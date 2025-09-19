Hasta 20 mm de lluvia en Fiestas Patrias: revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones en Santiago / Lukas Solis

Santiago se prepara para un fin de semana lluvioso durante las Fiestas Patrias.

Según el meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, “tendremos precipitaciones a ratos”, debido a la presencia de dos franjas de lluvia débiles: una entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, y otra sobre la región del Biobío.

Los nuevos pulsos de inestabilidad ingresarán en la tarde de este viernes 19 de septiembre y se espera que “dejen lluvias constantes desde sectores de Los Lagos hasta Ñuble en la tarde-noche”, explicó Sepúlveda.

En cuanto a la capital, el especialista detalló que “ya en la madrugada debería llover en Talca y más entradito a la madrugada en O’Higgins. En Valparaíso lloverá al amanecer y en Santiago las precipitaciones llegarían el sábado cerca del mediodía”.

A esta hora será la lluvia en Santiago

El meteorólogo advirtió que en Santiago “el pulso de precipitación que traerá la lluvia más constante se avista entre las 14:00 y las 19:00”.

Posteriormente, se mantendrán chubascos intermitentes hasta el domingo alrededor de las 09:00 o 10:00 horas.

Se recomienda a los santiaguinos estar atentos a los pronósticos y preparar con anticipación las actividades al aire libre durante las celebraciones.