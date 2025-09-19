;

Fiestas Patrias 2025: qué locales sí abren durante el feriado irrenunciable de hoy viernes 19 de septiembre

Para esta jornada los supermercados y otros comercios se encuentran cerrados producto del feriado.

Sebastián Escares

Tal y como se ha venido anunciando, hoy viernes 19 de septiembre (al igual que ayer) es feriado irrenunciable en todo Chile.

Lo anterior, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.

¿Qué significa? El feriado irrenunciable implica que el comercio, excepto algunas excepciones, no puede funcionar. Por ende, tanto los supermercados como los centros comerciales no pueden abrir.

No obstante, mañana sábado 20 de septiembre el comercio retomará sus horarios habituales y funcionará como lo hace regularmente un fin de semana común y corriente.

¿Qué locales sí funcionan hoy viernes 19 de septiembre?

Según informó la Dirección del Trabajo (DT), durante el feriado irrenunciable de este viernes 19 de septiembre, sí podrán abrir sus puertas al público los siguientes locales:

  • Restaurantes.
  • Clubes.
  • Establecimientos de entretenimiento como los cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs.
  • Casinos de juego y otros lugares de juego que estén autorizados.
  • Locales comerciales en aeródromos y aeropuertos.
  • Bencineras.
  • Farmacias de urgencias y aquellas que deban cumplir con su respectivo turno.
  • Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles.

