Fiestas Patrias 2025: qué locales sí abren durante el feriado irrenunciable de hoy viernes 19 de septiembre

Tal y como se ha venido anunciando, hoy viernes 19 de septiembre (al igual que ayer) es feriado irrenunciable en todo Chile.

Lo anterior, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.

¿Qué significa? El feriado irrenunciable implica que el comercio, excepto algunas excepciones, no puede funcionar. Por ende, tanto los supermercados como los centros comerciales no pueden abrir.

No obstante, mañana sábado 20 de septiembre el comercio retomará sus horarios habituales y funcionará como lo hace regularmente un fin de semana común y corriente.

¿Qué locales sí funcionan hoy viernes 19 de septiembre?

Según informó la Dirección del Trabajo (DT), durante el feriado irrenunciable de este viernes 19 de septiembre, sí podrán abrir sus puertas al público los siguientes locales: