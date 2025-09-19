;

Estas son todas las líneas nuevas que prepara el Metro de Santiago (y la fecha en que estarán listas)

Son tres nuevos recorridos que se incorporarán al servicio del transporte subterráneo. Revisa acá todos los detalles.

Cuando de transporte público se habla, sin duda alguna uno de los más utilizados en la región Metropolitana, es el Metro de Santiago.

Y es que con varias líneas en su servicio, el transporte subterráneo atraviesa buena parte de la capital.

Bajo ese contexto, y con el objetivo de llegar a más lugares, es que Metro actualmente está construyendo nuevas líneas que se sumarán a su recorrido: las líneas 7, 8 y 9.

¿En qué fecha estarán listas las nuevas líneas del Metro de Santiago?

Si bien ya están en periodo de construcción, las nuevas líneas que se incorporarían al recorrido son proyectos de larga construcción.

En concreto, en el caso de la Línea 7, tendrá una extensión de 38 kilómetros y contará con un total de 19 estaciones que beneficiarán a Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiagueras, Providencia, Las Condes y Vitacura. Además, esta línea tendrá la particularidad de que se conectará con el Aeropuerto. En tanto, se espera que esté lista para el año 2028.

Por otro lado, la Línea 8 tendrá una extensión de 19 kilómetros y se añadirán 14 paradas que beneficiarán a Puente Alto, La Florida, Macul, Ñuñoa y Providencia.

Este proyecto se entregará en dos etapas: la primera será en 2032 y la segunda en 2033.

En tanto, la Línea 9 se extenderá por 27 kilómetros en un total de 19 estaciones. Entre sus paradas, están las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

Eso sí, la Línea 9 tendrá tres etapas, las cuales tendrán distinto año de inauguración:

  • Tramo 1: tendrá 10 estaciones y se espera que esté lista en el 2030.
  • Tramo 2: contará con 4 estaciones y estará operativa en el año 2032.
  • Tramo 3: cubrirá las últimas 5 estaciones y estará lista en 2033.

