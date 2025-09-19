Gabriel Suazo sorprende y revela al técnico que le gustaría ver en La Roja: “Sería un orgullo para nosotros”

Gabriel Suazo, lateral del Sevilla y capitán de la selección chilena en la última doble fecha de las Eliminatorias, se sinceró en una reciente entrevista y reveló el nombre que le gustaría como DT de La Roja tras el interinato de Nicolás Córdova: Manuel Pellegrini.

En diálogo con el sitio español Mucho Deporte, el formado en Colo Colo se deshizo en elogios para el “Ingeniero” y destacó que “tiene una trayectoria por los mejores clubes de Europa y el mundo. Lo ha demostrado también en Betis, le ha ido muy bien”.

“Como chileno, muy feliz y orgulloso de su trayectoria que ha tenido, si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa“, agregó Suazo.

Además, apuntó que “no sé si ha habido algún entrenador chileno tan reconocido acá. Sería un orgullo para nosotros. Hoy por hoy es mi rival, eso es así. Cuando toque enfrentarme querré ganar como nada en este mundo, pero con mucho respeto a Manuel, es un tremendo entrenador y aunque no lo conozco, como persona también debe serlo".

Gabriel Suazo y el arribo de Alexis Sánchez a Sevilla

Por otro lado, el lateral de 28 años defendió el fichaje del tocopillano en el cuadro andaluz. “Es uno de esos jugadores ganadores que lo único que quieren cada partido y entrenamiento es ganar. Eso es lo que necesita hoy Sevilla, sangre y pasión también de nosotros los latinos para ir hacia adelante y ganar", sostuvo.

En esa línea, remarcó que Sánchez “es un jugador grandísimo, demuestra la calidad que tiene por más que alguien hable de la edad. En algunos partidos puede entrar treinta minutos y hacer esa aportación, y si en otros lo puede hacer en sesenta, noventa o más, mejor aún para nosotros”.

Por último, Suazo explicó que su objetivo en la actual temporada es “llevar a Sevilla donde corresponde, que es estar peleando en Europa. Queda mucho, por eso digo que partido a partido, pero uno también se pone ese objetivo lindo de llevar al club a pelear de nuevo en competencias europeas, que es donde creo que siempre debe estar".