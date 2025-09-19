Con un mensaje directo a la hinchada: Gustavo Quinteros es anunciado como nuevo DT de Independiente

Este viernes, Gustavo Quinteros fue oficializado como nuevo entrenador de Independiente, equipo que se había quedado sin DT tras la renuncia de Julio Vaccari hace unos días.

“Quiero agradecer al club, a toda la gente de Independiente, por esta gran oportunidad para comenzar un nuevo camino juntos”, señaló el extécnico de Colo Colo y la UC a través de un video publicado en las redes sociales del cuadro de Avellaneda.

“Vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponerlo en los primeros lugares. Necesitamos trabajar mucho y darle al plantel la confianza que necesita, pero siempre juntos”, agregó el técnico argentino-boliviano.

Por último, Gustavo Quinteros le dejó un mensaje a los hinchas del “Rojo”. “A toda la hinchada, le pido paciencia y mucho apoyo para los jugadores, para el cuerpo técnico y para toda la gente del club. Juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto”, concluyó.