U de Chile visita a Alianza Lima: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este jueves 18 de septiembre, Universidad de Chile y Alianza Lima chocan por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Luego de clasificarse a esta instancia tras la sanción a Independiente por la masacre protagonizada por sus hinchas en Avellaneda, el elenco universitario laico busca seguir en carrera.

En tanto, el elenco de Matute se metió en esta instancia luego de haber eliminado a la Universidad Católica de Ecuador.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Alianza Lima?

Universidad de Chile y Alianza Lima se medirán este jueves 18 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.