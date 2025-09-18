U de Chile visita a Alianza Lima: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025
Los azules enfrentan al cuadro incaico buscando dar el primer golpe en pos de avanzar a semifinales. Transmite ADN Deportes.
Este jueves 18 de septiembre, Universidad de Chile y Alianza Lima chocan por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Luego de clasificarse a esta instancia tras la sanción a Independiente por la masacre protagonizada por sus hinchas en Avellaneda, el elenco universitario laico busca seguir en carrera.
Revisa también:
En tanto, el elenco de Matute se metió en esta instancia luego de haber eliminado a la Universidad Católica de Ecuador.
¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Alianza Lima?
Universidad de Chile y Alianza Lima se medirán este jueves 18 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.
Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, este duelo será transmitido por ESPN Premium y Disney+.
Posibles formaciones
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.