“Si toman, no manejen”: Lucas Nervi es chocado por conductor ebrio

Si hay algo que se ha reiterado desde hace varios días, más aún en Fiestas Patrias, es que si ha habido consumo de alcohol, hay que evitar conducir.

Pues bien, uno que casi sufre las consecuencias en torno al incumplimiento de este consejo es el deportista nacional Lucas Nervi.

A través de sus redes sociales, el campeón en el lanzamiento del disco de los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023 denunció el haber sufrido un accidente de tránsito mientras se reunía con sus padres en Osorno.

“Llegando a la casa, nos chocó un loco copeteado y si no fuese por la buena reacción de mi viejo, no la contábamos (...) Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas”, expresó en sus historias de Instagram.

Pese al susto, Lucas Nervi y sus padres se encuentran en buenas condiciones, ante lo cual el deportista de 24 años insistió en dar un consejo.

“Si toman, no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar”, remarcó el discóbolo nacional.