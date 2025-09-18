La Roja no levanta cabeza en el ranking FIFA tras el cierre de las Eliminatorias / Marcelo Hernandez

Este jueves, FIFA oficializó la última actualización del ranking de selecciones, el cual no había tenido novedades desde julio.

Por lo tanto, esta clasificación consideraría el cierre de las Eliminatorias en Sudamérica y el comienzo del proceso en Europa, entre otras novedades alrededor del planeta.

Aun así, Chile no sufrió mayores consecuencias tras su derrota con Brasil y el empate con Uruguay.

Esto pues La Roja fue el único elenco de Conmebol que no sufrió variaciones en su ubicación, manteniéndose en el lugar 57 del ranking FIFA, solo superando en Sudamérica a Bolivia, que ocupa el puesto 77, pero que igualmente estará en el repechaje.

La otra novedad continental pasó por Argentina, que perdió dos puestos y dejó de ser el líder del escalafón planetario, lugar que ocupaba desde abril de 2023.

Ahora, España y Francia son los que anteceden a la “Albiceleste” en el ranking FIFA, donde Alemania dejó el top 10 por primera vez desde octubre de 2024.