;

La Roja no levanta cabeza en el ranking FIFA tras el cierre de las Eliminatorias

El elenco nacional fue el único elenco de Conmebol que no sufrió cambios a su ubicación en el escalafón planetario.

Carlos Madariaga

La Roja no levanta cabeza en el ranking FIFA tras el cierre de las Eliminatorias

La Roja no levanta cabeza en el ranking FIFA tras el cierre de las Eliminatorias / Marcelo Hernandez

Este jueves, FIFA oficializó la última actualización del ranking de selecciones, el cual no había tenido novedades desde julio.

Por lo tanto, esta clasificación consideraría el cierre de las Eliminatorias en Sudamérica y el comienzo del proceso en Europa, entre otras novedades alrededor del planeta.

Revisa también:

ADN

Aun así, Chile no sufrió mayores consecuencias tras su derrota con Brasil y el empate con Uruguay.

Esto pues La Roja fue el único elenco de Conmebol que no sufrió variaciones en su ubicación, manteniéndose en el lugar 57 del ranking FIFA, solo superando en Sudamérica a Bolivia, que ocupa el puesto 77, pero que igualmente estará en el repechaje.

La otra novedad continental pasó por Argentina, que perdió dos puestos y dejó de ser el líder del escalafón planetario, lugar que ocupaba desde abril de 2023.

Ahora, España y Francia son los que anteceden a la “Albiceleste” en el ranking FIFA, donde Alemania dejó el top 10 por primera vez desde octubre de 2024.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad