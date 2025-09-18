;

¿Arrepentido de verdad? Karol Lucero reflexiona sobre su término con Fran Virgilio: “Se extraña al despertar”

A pesar de su sentimiento, reconoce que “es difícil esperar un perdón”.

Karol Lucero atraviesa un momento de reflexión personal mientras se encuentra en Costa Rica, un viaje que ha aprovechado para tomar distancia de la polémica que marcó su vida sentimental.

Y si bien descartó que haya viajado a un “retiro espiritual”, el comunicador ha estado reflexionando, lo que lo lleva a reconocer públicamente el impacto que ha tenido su infidelidad y separación.

A través de sus redes sociales, respondiendo a las preguntas de sus seguidores, reconoció que extraña a su exesposa Fran Virgilio, con quien compartió menos de un año de matrimonio.

Al ser preguntado: “La extrañas? Han hablado?”, Karol respondió con un sólido “sí”, acompañado de un sentido mensaje.

“Sí... pero he comprendido que lo mejor es dar el espacio que se necesita en procesos como este. No es fácil. No hay un manual para cuando uno comete errores graves. Es complicado esperar un perdón cuando ni siquiera yo mismo puedo perdonarme”, escribió.

Trato de pasar mis días no pensando en ello, viendo mi propio proceso y mostrando como si todo estuviese bien”, agregó.

No sabes cómo se extraña, al despertar, al caminar, sus mañas y en las noches que parecen infinitas… pero es algo que debo asumir y aprender a lidiar con ello", expuso, queriendo plasmar sus emociones.

Este relato refleja un momento de introspección para Lucero, quien busca reconstruir su vida personal tras un episodio que tuvo gran repercusión mediática en Chile.

Siguiendo la línea de su postura en los últimos días, cerró la imagen con un “sigo trabajando en mi para actuar con mesura”.

