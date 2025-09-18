;

VIDEO. “La U hizo un correcto partido, pero nunca estuvo cerca de ganarle a Alianza Lima”

Danilo Díaz, encargado del comentario del partido en ADN Deportes, cuestionó la falta de peso ofensivo en el cuadro azul.

Carlos Madariaga

“La U hizo un correcto partido, pero nunca estuvo cerca de ganarle a Alianza Lima”

“La U hizo un correcto partido, pero nunca estuvo cerca de ganarle a Alianza Lima” / ERNESTO BENAVIDES

La U de Chile no pudo imponerse ante Alianza Lima y dejó abierta la llave por cuartos de final de la Copa Sudamericana tras igualar 0-0, aun cuando tuvo la última media hora un jugador más.

En ADN Deportes, el encargado de hacer el análisis respecto al desarrollo del encuentro lo hizo Danilo Díaz, crítico de la falta de peso ofensivo del cuadro azul.

“La U tuvo dominio de la pelota, se acrecentó en el segundo tiempo, sobre todo tras la expulsión. Rodríguez aceleró la pelota en la mitad de cancha. A Assadi le pegaron mucho. La U hizo un correcto partido, pero nunca estuvo cerca de ganarlo porque no pateó al arco, prácticamente no generó remate de media distancia ni acercarse al área. Nunca estuvo en riesgo la derrota, eso sí. Le faltó peso arriba”, remarcó, advirtiendo en torno a la revancha en Chile.

“Hubiera sido distinto con estadio lleno en el Nacional, pero en realidad es una cancha neutral y ahí puede pasar cualquier cosa”, planteó el “Tenor del Pueblo”, apuntando a la escasez de opciones en ataque.

“Tuvo buenos pasajes, pero le faltó punch arriba. Empezó bien Guerra, llegando Guerrero, pero siempre llegó hasta 3/4 cancha. Con Rodríguez le dio circulación a la pelota. Nadie estuvo fino en los últimos metros. Los delanteros y volantes nunca quedaron en posición de remate”, puntualizó Danilo Díaz, remarcando que tampoco hubo más por parte de Alianza Lima.

“En el segundo tiempo no hubo situaciones comprometedoras para ninguno de los arqueros”, concluyó el comentarista de ADN Deportes.

