VIDEOS. ¿Y el VAR? Los dos posibles penales que el juez desestimó cobrar en favor de la U de Chile en Copa Sudamericana

El juez Ramón Abatti no reparó en jugadas donde los futbolistas de Alianza Lima extendieron sus brazos más allá de lo debido.

Carlos Madariaga

El partido entre Alianza Lima y la U de Chile ha estado marcado por la intervención del VAR.

Todo considerando que en el primer tiempo se invalidaron los tantos de Maximiliano Guerrero, en el cuadro azul, por posición de adelanto; y de Fernando Gaibor, en el elenco incaico, por una mano en la jugada previa.

Sin embargo, la herramienta tecnológica no intervino para ayudar al juez Ramón Abatti en otras jugadas que pudieron favorecer al elenco universitario laico.

Una fue al minuto 39, cuando tras un tiro libre de Matías Sepúlveda, el balón rebota en la barrera, aunque con el rebote en una mano fuera de posición legal.

En el segundo tiempo volvió a ocurrir otra secuencia similar, con el brazo de Hernán Barcos impactando el balón al minuto 54, cuando marcaba ante una arremetida ofensiva de la U de Chile. Sin embargo, nuevamente el VAR desestimó llamar a Ramón Abatti.

