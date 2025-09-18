Kaiser respalda críticas de Chomalí al aborto y eutanasia en Te Deum Ecuménico: “Seguiremos defendiendo la vida”

En el marco de las Fiestas Patrias, se llevó a cabo el Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, que contó con la asistencia de autoridades políticas y algunos candidatos presidenciales.

Uno de ellos fue el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien –tras terminar la ceremonia– se refirió al aborto y la eutanasia, proyectos calificados como “injustos” por el cardenal Fernando Chomalí.

“Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus etapas, y seguiremos impulsando una agenda de reconstrucción valórica. En ese sentido, estamos de acuerdo con lo que ha planteado el cardenal”, dijo el candidato.

“Es legítimo en una democracia tener diferencias”

Consultado por el llamado a la unidad que hizo Chomalí en el Te Deum Ecuménico, indicó: “La unidad tiene que ser en torno a que nosotros queremos lo mejor para Chile. El punto es que es legítimo en una democracia tener diferencias respecto de los caminos que se van a seguir”.

“En la medida en que se renuncia a la violencia para hacer política es posible el diálogo y la unidad”, finalizó Johannes Kaiser.