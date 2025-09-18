;

Kaiser respalda críticas de Chomalí al aborto y eutanasia en Te Deum Ecuménico: “Seguiremos defendiendo la vida”

El candidato presidencial de ultraderecha señaló que “es legítimo en una democracia tener diferencias”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Victor Huenante

En el marco de las Fiestas Patrias, se llevó a cabo el Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, que contó con la asistencia de autoridades políticas y algunos candidatos presidenciales.

Uno de ellos fue el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien –tras terminar la ceremonia– se refirió al aborto y la eutanasia, proyectos calificados como “injustos” por el cardenal Fernando Chomalí.

Revisa también

ADN

“Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus etapas, y seguiremos impulsando una agenda de reconstrucción valórica. En ese sentido, estamos de acuerdo con lo que ha planteado el cardenal”, dijo el candidato.

“Es legítimo en una democracia tener diferencias”

Consultado por el llamado a la unidad que hizo Chomalí en el Te Deum Ecuménico, indicó: “La unidad tiene que ser en torno a que nosotros queremos lo mejor para Chile. El punto es que es legítimo en una democracia tener diferencias respecto de los caminos que se van a seguir”.

“En la medida en que se renuncia a la violencia para hacer política es posible el diálogo y la unidad”, finalizó Johannes Kaiser.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad