;

Luto en la música electrónica: confirman fallecimiento de DJ Who, reconocido productor y músico chileno

Durante su carrera, el músico se presentó en destacados escenarios nacionales e internacionales. Además, trabajó con artistas como Ana Tijoux, Makiza y Quique Neira.

Ruth Cárcamo

Luto en la música electrónica: confirman fallecimiento de DJ Who, reconocido productor y músico chileno

La industria local se encuentra de luto, luego de que en las últimas horas se reportara el fallecimiento de Claudio Medina, conocido en la escena artística como DJ Who.

De momento no se sabe mayores antecedentes de su muerte, pero la productora y medio de prensa Techmotion fue la que dio a conocer su deceso.

Revisa también

ADN

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del dj y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who”, anunció.

Luego, detalló respecto a su carrera artística: “Tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus destacadas presentaciones en escenarios nacionales e internacionales”.

El artista inició como grafitero y después se volcó a la música en el año 2000, produciendo para algunos artistas. Llegó a trabajar con Anita Tijoux, Makiza, Quique Neira, Dante Spinetta, entre otros.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad