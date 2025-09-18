Luto en la música electrónica: confirman fallecimiento de DJ Who, reconocido productor y músico chileno

La industria local se encuentra de luto, luego de que en las últimas horas se reportara el fallecimiento de Claudio Medina, conocido en la escena artística como DJ Who .

De momento no se sabe mayores antecedentes de su muerte, pero la productora y medio de prensa Techmotion fue la que dio a conocer su deceso.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del dj y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who”, anunció.

Luego, detalló respecto a su carrera artística: “Tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus destacadas presentaciones en escenarios nacionales e internacionales”.