Chileno gana el “Gran Premio” de los prestigiosos Audubon Photography Awards con foto de un martín pescador

Por primera vez, el certamen otorgó premios a residentes de Chile y Colombia, siendo el gran ganador el fotógrafo chileno Felipe Toledo Alarcón.

Ruth Cárcamo

Fotografía de Felipe Toledo Alarcón, quien obtuvo el Gran Premio en los Premios de Fotografía Audubon 2025 | Cedida

La organización estadounidense National Audubon Society anunció los ganadores de los Premios de Fotografía Audubon 2025, los cuales este año se ampliaron a Chile y Colombia para incluir nuevas especies, hábitats y conservación.

Es así que por primera vez se otorgaron nueve premios a residentes de Chile y Colombia, junto con ocho premios a residentes de los Estados Unidos y Canadá.

El Gran Premio se queda en casa

El Gran Premio del certamen lo obtuvo el chileno Felipe Toledo Alarcón con una imagen de un martín pescador (Megaceryle torquata) capturada en Valdivia.

“Después de que el ave realizó seis inmersiones, obtuve la imagen que había estado persiguiendo: un martín pescador elevándose explosivamente del agua, mostrando su belleza, elegancia y poder”, expresó Toledo sobre el detrás de cámara.

Junto con él, tres compatriotas se coronaron ganadores de categorías específicas como Video (Héctor Morales), Aves en los paisajes de Chile (Caro Aravena Costa) y Aves costeras de Chile (Francisco Castro Escobar).

