Eclipse solar parcial de septiembre 2025: qué día será y cómo verlo desde Chile

El fenómeno podrá ser divisible desde algunos puntos del hemisferio sur.

Sebastián Escares

Eclipse solar parcial de septiembre 2025: qué día será y cómo verlo desde Chile

Eclipse solar parcial de septiembre 2025: qué día será y cómo verlo desde Chile / Matt Anderson Photography

Cada cierto tiempo, en Chile y el mundo se producen diversos fenómenos astronómicos que llaman la atención de quienes son fanáticos del cielo.

En ese contexto, es que durante esta semana de Fiestas Patrias 2025, se producirá el último eclipse solar parcial del año.

Si bien este fenómeno que se aproxima no será un oscurecimiento total, sí será un eclipse que llamará la atención de los amantes de la astronomía.

¿Qué día ocurrirá el eclipse solar parcial?

En concreto, el eclipse solar parcial se producirá el domingo 21 de septiembre, es decir, cuando estén finalizando las Fiestas Patrias.

Esta ocasión, el evento sucederá desde las 17:29 horas de Chile, cuando la Luna pasará entre el Sol y la Tierra. Eso sí, ninguno de los tres estará alineado a la perfección.

Desde la NASA explican que “solo una parte del Sol parecerá estar cubierta, lo que le da forma de medialuna”.

Es por lo anterior, que se le denomina como eclipse solar parcial, ya que la luna bloqueará parcialmente la luz natural que proyecta el Sol hacia la Tierra.

¿Cómo verlo desde Chile?

Solamente podrá ser visto por el hemisferio sur. No obstante, en Chile no se podrá observar a simple vista, ya que alcanza levemente el extremo sur de nuestro país.

De acuerdo a Time and Date, el fenómeno se podrá divisar con mayor visibilidad desde la costa este de Australia, islas del Pacífico y la Antártida.

¿Cómo verlo? Los fanáticos que deseen observar el fenómeno nítidamente pueden hacerlo a través de la plataforma de Time and Date en una transmisión en vivo en su canal de YouTube (disponible aquí).

