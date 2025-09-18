;

FOTOS. Bella Hadid comparte impactantes fotografías de su lucha contra grave enfermedad

La modelo mostró imágenes desde el hospital, mientras su madre Yolanda publicó un emotivo mensaje de apoyo.

Cristóbal Álvarez

Durante esta semana, Yolanda Hadid publicó un emotivo mensaje en Instagram dedicado a su hija Bella Hadid, quien permanece hospitalizada por complicaciones de una extraña enfermedad que sufre hace años.

En concreto, la madre expresó la “desesperanza” que siente al ver a la modelo de élite luchar contra el dolor que, aseguró, le provoca la enfermedad, y recordó que toda la familia convive con este diagnóstico desde hace años, incluida la madre y el hermano menor de Hadid.

Bella Hadid, que cuenta con más de 61 millones de seguidores, había compartido el miércoles una serie de imágenes desde un hospital, donde se la veía jugando a las cartas, viendo televisión, pero también llorando, con vías intravenosas y bolsas de hielo en la cabeza.

Lo siento, siempre estoy perdida en acción, los quiero, chicos”, escribió en su publicación. Un día después, Yolanda Hadid, también afectada por la enfermedad junto a su hijo Anwar, publicó fotografías aún más duras de su hija con sondas, vías y medicamentos.

Eres incansable y valiente… Admiro tu valentía y tu voluntad de seguir luchando por la salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos”, señaló en un extenso texto.

Además, agregó que “no hay palabras suficientes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. En realidad no viviste, aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado”.

