Advierten ráfagas de viento de hasta 80 km/h en cinco regiones de Chile entre el 19 y 20 de septiembre

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por la llegada de vientos de intensidad normal a moderada en sectores cordilleranos de cinco regiones del país.

En concreto, el organismo señaló que las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y que existe la posibilidad de registrar episodios de viento blanco.

Según explicó la DMC, la causa se debe a la condición sinóptica conocida como “corriente en chorro”, lo que genera un escenario propicio para este tipo de fenómenos en zonas de altura.

En la cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, el evento se mantendrá entre el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre. En tanto, en la Metropolitana, O’Higgins y Maule se espera solo durante la jornada del viernes 19.

La autoridad meteorológica llamó a la precaución, especialmente para quienes transiten por pasos cordilleranos o realicen actividades en alta montaña, dado el riesgo de reducción de visibilidad y condiciones adversas para la seguridad.