;

Advierten ráfagas de viento de hasta 80 km/h en cinco regiones de Chile entre el 19 y 20 de septiembre

La Dirección Meteorológica informó que el evento se concentrará en zonas cordilleranas de la zona central y norte chico.

Cristóbal Álvarez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / ALEJANDRO ZOEZ

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por la llegada de vientos de intensidad normal a moderada en sectores cordilleranos de cinco regiones del país.

Revisa también:

ADN

En concreto, el organismo señaló que las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y que existe la posibilidad de registrar episodios de viento blanco.

Según explicó la DMC, la causa se debe a la condición sinóptica conocida como “corriente en chorro”, lo que genera un escenario propicio para este tipo de fenómenos en zonas de altura.

En la cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, el evento se mantendrá entre el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre. En tanto, en la Metropolitana, O’Higgins y Maule se espera solo durante la jornada del viernes 19.

La autoridad meteorológica llamó a la precaución, especialmente para quienes transiten por pasos cordilleranos o realicen actividades en alta montaña, dado el riesgo de reducción de visibilidad y condiciones adversas para la seguridad.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad