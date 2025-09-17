;

Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave” de Fiestas Patrias en que regresarán las precipitaciones

Revisa cuándo comenzarán las precipitaciones en la capital.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este miércoles 17 de septiembre arrancan oficialmente las celebraciones por las Fiestas Patrias en Chile.

Miles de personas viajarán a otras regiones del país, por lo que la duda que surge es cómo estará el tiempo durante estos días.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya adelantó en qué regiones de Chile lloverá durante las Fiestas Patrias, y en las últimas confirmó que habrá precipitaciones en Santiago.

Revisa también:

ADN

Este es el “día clave” de Fiestas Patrias en que volverá la lluvia a Santiago

Según el portal meteorológico, Santiago tendrá un día despejado durante el jueves 18 de septiembre, donde se espera una máxima de 23 grados.

Mientras que para el viernes 19, se esperan cielos parcialmente nublados, donde los termómetros marcarán hasta 20° C.

Sin embargo, el panorama cambiará para el sábado 20 de septiembre, ya que las lluvias se harán presente desde la mañana.

Este frente se mantendrá por casi toda la jornada, pudiendo extenderse incluso hasta la madrugada del domingo 21.

ADN

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad