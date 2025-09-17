Vuelve la lluvia a Santiago: este es el “día clave” de Fiestas Patrias en que regresarán las precipitaciones

Este miércoles 17 de septiembre arrancan oficialmente las celebraciones por las Fiestas Patrias en Chile.

Miles de personas viajarán a otras regiones del país, por lo que la duda que surge es cómo estará el tiempo durante estos días.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya adelantó en qué regiones de Chile lloverá durante las Fiestas Patrias, y en las últimas confirmó que habrá precipitaciones en Santiago.

Este es el “día clave” de Fiestas Patrias en que volverá la lluvia a Santiago

Según el portal meteorológico, Santiago tendrá un día despejado durante el jueves 18 de septiembre, donde se espera una máxima de 23 grados.

Mientras que para el viernes 19, se esperan cielos parcialmente nublados, donde los termómetros marcarán hasta 20° C.

Sin embargo, el panorama cambiará para el sábado 20 de septiembre, ya que las lluvias se harán presente desde la mañana.

Este frente se mantendrá por casi toda la jornada, pudiendo extenderse incluso hasta la madrugada del domingo 21.