Las repercusiones ante los posteos en la red social “X” por parte del director de Azul Azul, Aldo Marín, durante la disputa de la Supercopa Chilena no se detienen.

El hecho de que el personero que integra la orgánica que rige los destinos de la U de Chile haya calificado a tres jugadores de Colo Colo como “infiltrados del club” molestó sobremanera en el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

“Nos parece impresentable la situación de Aldo Marín. Incitar a la violencia de esa forma es lo que menos queremos en el fútbol. Hemos buscado que los directores sean capacitados para sus cargos, que acá fue lo que menos se hizo”, aseguró Luis Marín, secretario del SIFUP, en diálogo con ADN Deportes.

De hecho, ratificó la solicitud de que se haga la denuncia formal contra el directivo. “Hemos hecho los reclamos a la ANFP y solicitamos que esto escale al Tribunal y que el dirigente sea sancionado”, recalcó el exportero.

“Me imagino que en Azul Azul debiesen hacer lo mismo, desde una sanción interna, a él como dirigente y no permitirle el ingreso al estadio. Creo que eso es lo principal”, cerró Luis Marín en ADN Deportes, fustigando el actuar de Aldo Marín en sus redes sociales.