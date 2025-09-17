Tribunal de Disciplina aplica duro castigo a futbolista por insultar a árbitro: “Cobra penal po’ conch...”

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió un duro castigo para el lateral de Cobresal, Cristopher Barrera, por insultar al árbitro Fernando Vejar en el partido del pasado sábado ante Huachipato por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

En su informe arbitral, el colegiado consignó que Barrera fue expulsado al minuto 15 del compromiso por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza".

“Me mira y desaprueba con gestos y palabras, gritando a viva voz ”cobra penal po conchatumadre”, detalló Vejar en el documento.

Por este motivo, el Tribunal de Disciplina decidió castigar a Cristopher Barrera con dos fechas de suspensión, por lo que el zaguero se perderá los próximos duelos ante Deportes Limache y Unión Española, válidos por las fechas 24 y 25.

La baja de futbolista de 27 años supone un gran problema para el equipo de Gustavo Huerta, pues venía siendo uno de sus titulares indiscutidos. Actualmente, Cobresal marcha en el séptimo lugar de la tabla con 38 puntos, en plena lucha por acceder a los torneos internacionales de 2026.