;

Tribunal de Disciplina aplica duro castigo a futbolista por insultar a árbitro: “Cobra penal po’ conch...”

El ente jurídico de la ANFP sancionó al lateral de Cobresal, Cristopher Barrera, tras su expulsión en el último duelo ante Huachipato.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió un duro castigo para el lateral de Cobresal, Cristopher Barrera, por insultar al árbitro Fernando Vejar en el partido del pasado sábado ante Huachipato por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

En su informe arbitral, el colegiado consignó que Barrera fue expulsado al minuto 15 del compromiso por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza".

Revisa también:

ADN

“Me mira y desaprueba con gestos y palabras, gritando a viva voz ”cobra penal po conchatumadre”, detalló Vejar en el documento.

Por este motivo, el Tribunal de Disciplina decidió castigar a Cristopher Barrera con dos fechas de suspensión, por lo que el zaguero se perderá los próximos duelos ante Deportes Limache y Unión Española, válidos por las fechas 24 y 25.

La baja de futbolista de 27 años supone un gran problema para el equipo de Gustavo Huerta, pues venía siendo uno de sus titulares indiscutidos. Actualmente, Cobresal marcha en el séptimo lugar de la tabla con 38 puntos, en plena lucha por acceder a los torneos internacionales de 2026.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad