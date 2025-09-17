Revelan ultimátum de Russo a Carlos Palacios tras su última polémica en Boca: esto le dijo el DT

Carlos Palacios volvió a ser noticia en Boca Juniors. Esta vez, el volante chileno se vio envuelto en una nueva polémica por realizarle un gesto a Claudio Úbeda, asistente del técnico Miguel Ángel Russo, al momento de ser reemplazado en el último empate frente a Banfield por la Liga Argentina.

La escena ha generado una gran repercusión en la prensa trasandina y el DT del “Xeneize” decidió tomar cartas en el asunto con el ex Colo Colo. Según la información de TyC Sports, Russo habló mano a mano con Palacios y le dejó una clara advertencia.

“No puede volver a repetirse”, fue parte del diálogo que tuvo el entrenador argentino con el formado en Unión Española en el regreso a los entrenamientos del martes, de acuerdo a lo detallado por el citado medio.

La charla de Russo habría sido contundente pero en buenos términos, y en un principio no le aplicaría ninguna sanción al chileno. Sin embargo, se especula que Palacios saldría del once titular para el partido del próximo domingo contra Central Córdoba, aunque esta decisión sería netamente futbolística y no disciplinaria.

“Russo no vio bien a Palacios en los últimos encuentros y tanto Williams Alarcón como Alan Velasco, en ese orden de prioridad, ganan terreno para reemplazarlo. Es una variante que el cuerpo técnico viene analizando por su bajo rendimiento y no tiene ninguna relación con el gesto a Úbeda", agregó la publicación.