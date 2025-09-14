En uno de los partidos más atractivos de la jornada, este domingo Rosario Central y Boca Juniors se vieron las caras en un partidazo que terminó empatado 1-1.

Rodrigo Battaglia (20′) adelantó al ‘Xeneize’, en el Gigante de Arroyito, pero el histórico Ángel Di Maria (24′) marcó el empate para los ‘Canallas’.

Cuando el partido entraba en tierra derecha, Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, dispuso de la salida de Carlos Palacios, lo que al formado en la Unión Española no le gustó nada.

Así quedó demostrado en la salida de la cancha, cuando las cámaras de la transmisión oficial lo mostraron más que molesto, encarando a uno de los miembros del cuerpo técnico ‘Xeneize’.