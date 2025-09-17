;

VIDEOS. Piero Maza como protagonista: Once Caldas venció a domicilio a Independiente del Valle por los 4tos de Copa Sudamericana

El árbitro chileno dejó expulsó a un jugador local en el primer tiempo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Franklin Jacome

Este miércoles, Independiente del Valle y Once Caldas le dieron continuidad a los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En Ecuador, los locales no pudieron contener las transiciones del conjunto colombiano, que se impuso por 2-0 con una actuación formidable de Dayro Moreno, el goleador histórico del fútbol “cafetalero”.

La visita abrió la cuenta en el primer tiempo con un verdadero golazo del delantero de 40 años, que tras una jugada preparada en un saque de esquina remató de primera y la colgó en un ángulo imposible para el arquero Guido Villar.

Revisa también:

ADN

Las cosas se complicaron aún más para los “rayados” cuando, en el minuto 38, el árbitro chileno Piero Maza expulsó con roja directa a Mateo Carabajal, luego de que en una disputa aérea golpeara con el codo a Jáider Riquett.

Ya en la segunda etapa llegaría el doblete de Dayro Moreno (49′), quien aprovechó las vacilaciones defensivas en el área local para quedar solo frente al guardameta y definir sin mayores complicaciones.

La llave entre Independiente del Valle y Once Caldas se definirá el próximo miércoles 24 de septiembre en Colombia. El ganador de esta serie se enfrentará al que avance entre Bolívar y Atlético Mineiro.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad