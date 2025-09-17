VIDEOS. Piero Maza como protagonista: Once Caldas venció a domicilio a Independiente del Valle por los 4tos de Copa Sudamericana
El árbitro chileno dejó expulsó a un jugador local en el primer tiempo.
Este miércoles, Independiente del Valle y Once Caldas le dieron continuidad a los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
En Ecuador, los locales no pudieron contener las transiciones del conjunto colombiano, que se impuso por 2-0 con una actuación formidable de Dayro Moreno, el goleador histórico del fútbol “cafetalero”.
La visita abrió la cuenta en el primer tiempo con un verdadero golazo del delantero de 40 años, que tras una jugada preparada en un saque de esquina remató de primera y la colgó en un ángulo imposible para el arquero Guido Villar.
Las cosas se complicaron aún más para los “rayados” cuando, en el minuto 38, el árbitro chileno Piero Maza expulsó con roja directa a Mateo Carabajal, luego de que en una disputa aérea golpeara con el codo a Jáider Riquett.
Ya en la segunda etapa llegaría el doblete de Dayro Moreno (49′), quien aprovechó las vacilaciones defensivas en el área local para quedar solo frente al guardameta y definir sin mayores complicaciones.
La llave entre Independiente del Valle y Once Caldas se definirá el próximo miércoles 24 de septiembre en Colombia. El ganador de esta serie se enfrentará al que avance entre Bolívar y Atlético Mineiro.