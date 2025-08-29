;

“No tiene nada que envidiarle a los velódromos de Europa”: destacan el recinto de Peñalolén con miras al Mundial de Ciclismo Pista

Aranza Villalon y Jacob Decar valoraron la calidad de la infraestructura luego de disputar la Copa Pista Internacional UCI C2.

Carlos Madariaga

Durante los últimos días se desarrolló la Copa Pista Internacional UCI C2, torneo que sirve de preparación para el Mundial de Ciclismo Pista que se desarrollará en el Velódromo de Peñalolén.

El evento permitió afinar la operación de cara a la cita planetaria que se desarrollará en nuestra capital entre el 22 y 26 de octubre.

Entre los principales resultados a destacar, resalta lo hecho por Jacob Decar, quien se colgó dos oros al imponerse en la prueba de Eliminación, donde derrotó al brasileño Lucca Marqués, subcampeón mundial por Puntos Junior 2024 y campeón panamericano Scratch Junior 2024; y también en la carrera por Puntuación.

Tras su gran rendimiento, valoró la infraestructura en Peñalolén con miras al Mundial de Ciclismo Pista.

“Es un velódromo de primer nivel, no tiene nada que envidiarle a los velódromos de Europa. Es un evento muy importante para el ciclismo chileno, el más grande que se ha hecho en Chile en ciclismo de pista después de los Panamericanos. Y creo que el velódromo va a estar lleno y se va a vivir esa vibra deportiva”, resaltó Jacob Decar.

El ciclismo femenino nacional también celebró gracias a Scarlet Cortés, que se coronó campeona del Omnium, sumando así su tercera victoria consecutiva en esta especialidad tras imponerse en competencias en Chile, Brasil y ahora en esta etapa internacional.

También compitió en la Copa Pista Internacional UCI C2 otra ilustre ciclista nacional, Aranza Villalón, valorando lo que se vivirá en octubre.

Tenemos un velódromo que está a nivel mundial. En los Juegos Panamericanos los comentarios fueron muy positivos. Les encantó el velódromo y a nivel país les encanta nuestra calidad. A lo mejor uno no lo ve, pero cuando ellos vienen acá, les encanta. Así que van a quedar encantados porque realmente va a ser una fiesta del pedal”, cerró de cara al Mundial de Ciclismo Pista.

