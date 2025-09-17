Más de 710 mil vehículos han salido de Santiago por Fiestas Patrias: se proyecta superar el millón

Las Fiestas Patrias ya están generando un masivo movimiento en las carreteras del país, de acuerdo a los últimos datos entregados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Desde el viernes 12 de septiembre hasta las 20:00 horas de este miércoles, más de 715 mil vehículos han dejado la Región Metropolitana con destino a distintas zonas de Chile.

La proyección oficial estima que durante este fin de semana largo, más de 1 millón de conductores —en total 1.089.000— saldrán de la capital para celebrar las festividades en regiones.

Medidas en carreteras para descongestionar

Al respecto, la ministra del MOP, Jessica López, supervisó este miércoles el flujo vehicular en el peaje Lampa de la Ruta 5 Norte y detalló las medidas implementadas:

“Peaje a luca” para vehículos livianos en horarios punta.

Restricción de camiones en determinados tramos y horarios.

Descuento del 50% en peajes nocturnos como incentivo para distribuir mejor el tránsito.

El gobierno también reforzó los llamados al autocuidado. En coordinación con las compañías de telefonía, se enviarán 25 millones de mensajes de texto recordando la importancia de conducir seguros.

Por su parte, la directora del Senda, Natalia Riffo, anunció 77 operativos de alcotest y narcotest en apoyo a Carabineros, lo que significa un 10% más que en 2023 y más del 200% respecto de una semana normal.

“El consumo de alcohol y drogas es incompatible con la conducción. Si vas a beber, entrega las llaves y evita que alguien bajo los efectos de estas sustancias se ponga al volante”, enfatizó Riffo.

Con estas medidas, las autoridades buscan que las celebraciones se desarrollen con seguridad y que el balance final de Fiestas Patrias no se vea empañado por accidentes de tránsito.